Популярна артистка і учасниця шоу "Танці з зірками" Джамала показала свою старшу сестру

Як передає Politeka.net, Джамала є відомою українською співачкою. Вона прославилася своєю перемогою на міжнародному конкурсі Євробачення. Як відомо, нещодавно Джамала оголосила про те, що стала новою учасницею проєкту "Танці з зірками". Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.

Цього разу артистка опублікувала серію фото на своїй сторінці в Instagram. На знімках Джамала разом зі своєю сестрою. Як відомо, у співачки одна старша сестра-Евеліна.

"Happy birthday, my one and only sister!

Це неймовірне щастя, що ти у мене є, мій найкращий друг у світі. Моя єдина на всій Землі. Люблю тебе ❤️❤️❤️



hayırlı yaşlar olsun", - зізналася в почуттях Джамала.

Шанувальники засипали дівчат приємними словами в коментарях: "Дівчата ви принадність машаллах", "Дві красуні", "Ви так схожі", "Привітання сестричці! 🎁🎉ви дуже хороші і схожі між собою", "Джамала ти просто суперськи виглядаєш".

