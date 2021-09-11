Бронзовый призер ХХХІІ Олимпиады в Токио Станислав Горуна показал, как готовится к шоу "Танці з зірками"

Как пишет Politeka.net 32-летний украинский каратист в категории кумитэ Стас Горуни, который стал чемпионом Европы в 2021 году, решил принять участие в танцевальном проекте "Танці з зірками". На паркете спортсмен появился вместе с финалисткой юниорского Блэкпулу Даниэлой Преап.

В своем Instagram участник "Танців з зірками" показал, как приводит себя в форму перед новым эфиром шоу. Горуна записал stories, на которых ему делали специальную ударно-волновую терапию.

"Ударно-волновая терапия. Вон Руслан мне делает. Классная штука, восстанавливает, но очень больно. Ну но я же должен быть надежным партнером, мне нужно хорошие качественные поддержки делать, поэтому терплю", - говорит Стас.

Также Горуни сделал специальные процедуры для восстановления ног и пошутил, что "ему еще танцевать и танцевать до самого финала".

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