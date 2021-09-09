Олімпійська чемпіонка з фехтування та учасниця "Танців з зірками" Ольга Харлан відповіла на запитання публіки

31-річна спортсменка погодилася брати участь у танцювальному шоу, де партнером їй дістався колишній чоловік Ірини Білик, хореограф Дмитро Дікусар. Перший ефір, як відомо, відбувся 5 вересня. Тоді парочка отримала від суддів 15 балів, що на три-чотири менше, ніж ті, хто вибився на перші рядки.

У своїх сежих "сторіз" в Instagram Ольга відповіла на питання, що цікавлять фанатів шоу, передає Politeka.net. Зокрема, вона розповіла про взаємини з іншими зірками на паркеті, враження про її костюм і перший танець, а також, чому, на її думку, Вони з Дікусаром отримали низькі оцінки суддів.

"Знаєте, у нас дуже дружна атмосфера. Всі хлопці дуже позитивні", - так Харлан відгукнулася про своїх суперників.

Що стосується образу, в якому спортсменка вперше вийшла на паркет, той тут вище даху.

"Костюм був ну дуже крутий, погодьтеся! Так, він сковував небагато, але хто сказав, що буде легко. Було дуже ефектно і мені здається, я пройшла бойове хрещення, танцюючи в такому костюмі. Стилісти просто боги!",- поділилася вона.

При цьому деяким здалося, що Ольгу загримували невдало, мовляв, сильно постаріли. "Та Ну ладно, ну, додали пару рочків... Нічого страшного", - відповіла спортсменка.

Не сумує Харлан і з приводу низьких оцінок: "я думаю, що судді хочуть бачити наш прогрес від ефіру до ефіру. Таким чином вони мотивують нас працювати ще більше, для того, щоб отримає заповітну "10"! Так що виклик прийнятий!".

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