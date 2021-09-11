Фанатів "Танців з зірками" заінтригували майбутньою подією

Так, на офіційній сторінці шоу в Instagram розсекретили тему другого прямого ефіру, передає Politeka.net.

Всі танці пар будуть присвячені темі любові, а зірки поділяться відвертими історіями свого життя і познайомлять глядачів з найдорожчими людьми.

"❤️ Чуттєві та пристрасні номери, історії кохання та несподівані сюрпризи! Все це чекає на вас вже завтра о 21:00 на телеканалі @ 1plus1_ua 🎉 чекаєш? 😉", - йдеться в підписі.

Публіка гадає, у кого ж із зірок вийде найкраще зобразити пристрасть зі своїми партнерами. Більшість тримають кулачки за епатажного співака Melovin'а (Костянтина Бочарова), який виступає в парі з однією з найбільш медійних молодих танцівниць в країні Лізою Русіною.

Крім того, фанати з нетерпінням чекають танцю фіналістки "Голосу країни" і підопічної Дмитра Монатіка Ліди Лі з чемпіоном України з бальних танців Олексієм Базелою.

"Особливо чекаю MÉLOVIN'A і Лізу. І Ліду Лі з Олексієм)"; "особливо чекаю виступ своїх улюбленців, Мела і Лізи❤️"; "в очікуванні!💙 🤍 "; "Так, чекаю особливо на виступ пари Меловіна і Лізи❤❤️", - коментують під постом.

Нагадаємо, учасник "Танців з зірками" Melovin зізнався, який подарунок хоче отримати: "Ноги не ходять"

Як повідомляла Politeka, Melovin з партнеркою по "Танцях з зірками" підготував ефектну композицію, кадри: "впевнена, буде дуже красиво"

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