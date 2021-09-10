Известный исполнитель Melovin показал, как они с партнершей возвращаются домой с репетиций
Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Melovin, который летом поразил фанатов своим каминг-аутом, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз участник "Танців з зірками" показал в своих сторис изнурительные репетиции и то, как они с партнершей Лизой Русиной возвращаются домой.
На кадрах видно, что Melovin усердно трудится в зале, отрабатывая все движения вместе с партнершей и хореографами проекта. Судя по всему, артист выкладывается по полной, а это не проходит мимо для его самочувствия. Певец признался, что после репетиций ноги не ходят.
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Чтобы не ходить пешком Melovin и Лиза придумали возвращаться домой на самокате. В сторис артист как раз показал, как они с девушкой едут, а еще признался, что не против получить в дар самокат.
"С репетиции только так. Ноги не ходят. Примем самокат в дар", - весело подписал сторис Melovin.
Напомним, Melovin с партнершей по "Танцях з зірками" подготовил эффектную композицию, кадры: "Уверена, будет очень красиво".
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