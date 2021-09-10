Украинский певец MELOVIN показал, как тренируется с партнершей по танцам Лизой Русиной

Как пишет Politeka.net, MELOVIN недавно заявил на всю украину, что он любит не только девушек, но и парней. Музыкант после этого решил попробовать свои силы на "Танцях з зірками". Не забывает певец и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах MELOVIN показал, как танцует на паркете вместе со своей партнершей. Пара двигалась под музыку, тренируя элементы танца.

"Уже этой неделей на 1+1", - написал MELOVIN.

Фанаты посмотрели более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вальс - для кого-то самый банальный танец, а я в этом шоу всегда его больше всех жду и наблюдаю с замиранием сердца", "Уверена, будет очень красиво) Удачного выступления! Не расслабляйся", "Очень красиво! Таки вальс похоже будет. Верю и надеюсь, что у вас все получится! Болею за вашу пару всей душой и голосовать буду что есть сил".

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