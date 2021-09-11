Фанатов "Танців з зірками" заинтриговали предстоящим событием

Так, на официальной страничке шоу в Инстаграм рассекретили тему второго прямого эфира, передает Politeka.net.

Все танцы пар будут посвящены теме любви, а звезды поделятся откровенными историями своей жизни и познакомят зрителей с самыми дорогими людьми.

"❤️ Чувственные и страстные номера, истории любви и неожиданные сюрпризы! Все это ждет вас уже завтра в 21:00 на телеканале @ 1plus1_ua 🎉 Ждешь? 😉", - говорится в подписи.

Публика гадает, у кого же из звезд получится лучше всего изобразить страсть со своими партнерами. Большинство держат кулачки за эпатажного певца Melovin'а (Константина Бочарова), выступающего в паре с одной из самых медийных молодых танцовщиц в стране Лизой Русиной.

Кроме того, фанаты с нетерпением ждут танца финалистки "Голосу країни" и подопечной Дмитрия Монатика Лиды Ли с чемпионом Украины по бальным танцам Алексеем Базэлой.

"Особенно жду MÉLOVIN'a и Лизу. И Лиду Ли с Алексеем)"; "Особенно жду выступление своих любимцев, Мела и Лизы ❤️"; "В ожидании!💙🤍"; "Да, жду особенно на выступление пары Меловина и Лизы 🔥❤️", - комментируют под постом.

Напомним, участник "Танців з зірками" Melovin признался, какой подарок хочет получить: "Ноги не ходят"

Как сообщала Politeka, Melovin с партнершей по "Танцях з зірками" подготовил эффектную композицию, кадры: "Уверена, будет очень красиво"

Также Politeka писала, что Джамала и Ольга Харлан показали, как их мучают на "Танцях з зірками": "Я наказана"