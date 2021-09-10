Известный продюсер шоу «Танці з зірками», «Голос країни» и «Маскарад», Владимир Завадюк, рассказал интересные детали о популярном проекте

В начале лета этого года из жизни ушел известный хореограф и танцор 91-летний Григорий Чапкис, пишет Politeka.net. Причиной смерти стали последствия коронавируса.

Несколько лет известный артист был судьей на шоу "Танці з зірками". Сейчас его место занимает украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу «Dancing With The Stars» Макс Чмерковский.

В прошлое воскресенье прошел премьерный показ пятого сезона. Зрителей возмутил тот факт, что Григория Чапкиса даже не вспомнили: "Как могли даже не вспомнить Чапкиса?", однако продюсер проекта успокоил украинцев. В своем сторис Инстаграм он сообщил, чего ждать дальше.

"Мы посвящаем Григорию Николаевичу сезон. И готовим целый эфир, вдохновленный его талантом. Для нас он легенда и символ шоу", - написал Завадюк.

По словам продюсера, сезон "будет огонь", а также в будущем стоит ждать приглашенного четвертого судью.

Также зрители проекта заметили, что участники получили от жюри слишком низкие оценки, а ведь такого на первых эфирах раньше не было.

Как объяснил Завадюк, так решило жюри, а также всем интересно смотреть, как герои в итоге трансформировались.

Напомним, на "Танцях з зірками" нашли замену легендарному Григорию Чапкису

Как сообщала Politeka, продюсер «Танців з зірками» Завадюк поставил точку в спорах по поводу ухода Тины Кароль

Также Politeka писала, что Чмерковский впервые высказался о Чапкисе, кресло которого занял на "Танцях з зірками"