Известный продюсер шоу «Танці з зірками», «Голос країни» и «Маскарад», Владимир Завадюк, рассказал интересные детали о популярном проекте
В начале лета этого года из жизни ушел известный хореограф и танцор 91-летний Григорий Чапкис, пишет Politeka.net. Причиной смерти стали последствия коронавируса.
Несколько лет известный артист был судьей на шоу "Танці з зірками". Сейчас его место занимает украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу «Dancing With The Stars» Макс Чмерковский.
В прошлое воскресенье прошел премьерный показ пятого сезона. Зрителей возмутил тот факт, что Григория Чапкиса даже не вспомнили: "Как могли даже не вспомнить Чапкиса?", однако продюсер проекта успокоил украинцев. В своем сторис Инстаграм он сообщил, чего ждать дальше.
"Мы посвящаем Григорию Николаевичу сезон. И готовим целый эфир, вдохновленный его талантом. Для нас он легенда и символ шоу", - написал Завадюк.
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По словам продюсера, сезон "будет огонь", а также в будущем стоит ждать приглашенного четвертого судью.
Также зрители проекта заметили, что участники получили от жюри слишком низкие оценки, а ведь такого на первых эфирах раньше не было.
Как объяснил Завадюк, так решило жюри, а также всем интересно смотреть, как герои в итоге трансформировались.
Напомним, на "Танцях з зірками" нашли замену легендарному Григорию Чапкису
Как сообщала Politeka, продюсер «Танців з зірками» Завадюк поставил точку в спорах по поводу ухода Тины Кароль
Также Politeka писала, что Чмерковский впервые высказался о Чапкисе, кресло которого занял на "Танцях з зірками"