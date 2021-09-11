Актор Артур Логай, який став учасником шоу "Танці з зірками", опублікував інтригуюче відео

Як пише Politeka.net, 27-річний Артур Логай прославився завдяки участі в п’ятому сезоні талант-шоу "Х-Фактор" та ролі в україномовному серіалі "Моя улюблена Страшко". Зараз хлопець бере участь у популярному шоу "Танці з зірками", яке транслюють щонеділі о 21:00 на телеканалі "1+1". На паркет Логай виходить разом із чемпіонкою України з бальних танців Анною Кареліною. У першому ефірі "Танців" пара станцювала запальний танець кан-кан, який дуже сподобався і глядачам, і суддям.

У своєму Instagram Логай заінтригував шанувальників шоу фрагментом чуттєвого відео та заговорив про виступ їхньої пари у другому ефірі "Танців".

"А зараз ми будемо продовжувати репетирувати до сьомого поту і далі по рахунку. Буде вогненно! 🔥🔥🔥 До зустрічі на @1plus1_ua 12.09 о 21.00 @ tanci1plus1 ❤️🔥 Ви, до речі, як гадаєте, який танець ми будемо танцювати цієї неділі? ✅", - написав Логай.

У коментарях шанувальники написали свої здогадки.

"Танго", " Хіп хоп🔥", " Найкращі😍🔥Дуже хочеться побачити від вашої пари джайв або ча-ча-ча😉", " Румба🔥😍", - написали в мережі.

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