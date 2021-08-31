Актор Артур Логай, який бере участь у новому сезоні "Танців з зірками", співає між репетиціями
Як пише Politeka.net, 27-річний Артур Логай, який прославився завдяки участі в п’ятому сезоні талант-шоу "Х-Фактор" та ролі в україномовному серіалі "Моя улюблена Страшко", вирішив помірятися силами на головному паркеті країни та прийняв #танціззіркамиchallenge від Олімпійської чемпіонки, фехтувальниці Ольги Харлан.
Зараз активно тривають репетиції, адже прем’єра шоу запланована на 5 вересня о 21:00 на телеканалі "1+1". У своєму Instagram Артур Логай показав, як розслабляється між репетиціями та зйомками. Актор грав на фортепіано та співав пісню Тома Вокера "Leave a Light On".
"Ось так наші учасники відпочивають між репетиціями та зйомками", - написали в Instagram.
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