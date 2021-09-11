Актер Артур Логай, ставший участником шоу "Танці з зірками", опубликовал интригующее видео

Как пишет Politeka.net, 27-летний Артур Логай прославился благодаря участию в пятом сезоне талант-шоу "Х-Фактор" и роли в украиноязычном сериале "Моя любимая Страшко". Сейчас парень участвует в популярном шоу "Танці з зірками", которое транслируют каждое воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1". На паркет Логай выходит вместе с чемпионкой Украины по бальным танцам Анной Карелиной. В первом эфире "Танцев" пара станцевала зажигательный танец кан-кан, который очень понравился и зрителям, и судьям.

В своем Instagram Логай заинтриговал поклонников шоу фрагментом чувственного видео и заговорил о выступлении их пары во втором эфире "Танців".

"А сейчас мы будем продолжать репетировать до седьмого пота и дальше по счету. Будет огненно! 🔥🔥🔥 До встречи на @1plus1_ua 12.09 в 21.00 @ tanci1plus1 ❤️🔥 ️Вы, кстати, как думаете, какой танец мы будем танцевать в это воскресенье? ✅ ",- написал Логай.

В комментариях поклонники написали свои догадки.

"Танго", "хип хоп 🔥 ", "Самые лучшие 😍🔥 очень хочется увидеть от вашей пары джайв или ча-ча-ча 😉 ", "Румба 🔥😍 ", - написали в сети.

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Напомним, что новый участник "Танцев со звездами" появился в нетрезвом виде: "Именно тот случай".

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