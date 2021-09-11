Відома гімнатська і фаворитка Влада Ями з шоу "Танці з зірками" Анна Різатдінова заговорила про важливий день

Як передає Politeka.net, Анна Різатдінова відома як українська гімнастка. Також, вона принесла бронзову медаль на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро в 2016-му році. Анна проявила себе і на проекті "Танці з зірками", де стала улюбленицею судді Влада Ями. Дівчина активно веде соціальні мережі, де ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу спортсменка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах дівчина в довгій білій сукні з відкритим плечем позує з медаллю в руках. Сукня підкреслює ідеальну спортивну фігуру гімнастки.

"День фізкультури і спорту також важливий для мене, як і день народження.

Гімнастиці я присвятила 17 років моєї юності і продовжую присвячувати кожен день в Академії Різатдіновой, прищеплюючи любов, завзятість і культуру маленьким гімнасткам.

Не втомлюся повторювати, спорт завжди поруч зі мною.

Але сьогодні особливий день, він нагадує нам про важливість навантаження на м'язи, підтримці свого тіла в тонусі і турботи про своє фізичне здоров'я.

Не забувайте про це і в інші дні, адже ваше самопочуття залежить тільки від вас", розповіла Анна Різатдінова.

Шанувальники залишили дівчині безліч приємних слів в коментарях: "Шикарне плаття Анна, неймовірно красиво виглядає", "Ви - чудові! Браво! Зразок для багатьох дівчаток, дівчат, жінок", "День фізкультурника прекрасне свято!ви гідний представник спорту, чудова як і сам спорт".

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