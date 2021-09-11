Известная гимнатска и фаворитка Влада Ямы из шоу "Танці з зірками" Анна Ризатдинова заговорила о важном дне
Как передает Politeka.net, Анна Ризатдинова известна как украинская гимнастка. Также, она принесла бронзовую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016-ом году. Анна проявила себя и на проекте "Танці з зірками", где стала любимицей судьи Влада Ямы. Девушка активно ведет социальные сети, где делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз спортсменка опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах девушка в длинном белом платье с открытым плечом позирует с медалью в руках. Платье подчеркивает идеальную спортивную фигуру гимнастки.
"День физкультуры и спорта также важен для меня, как и день рожденья.
Гимнастике я посвятила 17 лет моей юности и продолжаю посвящать каждый день в Академии Ризатдиновой, прививая любовь, упорство и культуру маленьким гимнасткам.
Не устану повторять, спорт всегда рядом со мной.
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Но сегодня особый день, он напоминает нам о важности нагрузки на мышцы, поддержании своего тела в тонусе и заботы о своем физическом здоровье.
Не забывайте об этом и в другие дни, ведь ваше самочувствие зависит только от вас", рассказала Анна Ризатдинова.
Поклонники оставили девушке множество приятных слов в комментариях: "Шикарное платье Анна,невероятно красиво выглядит", "Вы - великолепны! Браво! Образец для многих девочек, девушек, женщин", "День физкультурника прекрасный праздник!вы достойный представитель спорта,великолепна как и сам спорт".
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