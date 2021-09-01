Анна Ризатдинова рассказала о тяжелой судьбе спортсменов и показала дочь
Как пишет Politeka.net, Ризатдинова стала успешной художней гимнасткой, завоевав множество медалей на внутренней и международной аренах. Красотка также участвовала в "Танцях", где девушку поддерживал судья проекта Влад Яма. Сейчас девушка активно ведет социальные сети, где делится самым интересным.
В новой публикации Ризатдинова показала, как занимается с девочкой. Анна была сзади, помогая девочке держать руки.
"Сегодня первое сентября натолкнуло меня на легкую ностальгию по школе.
Вспомнила свой первый день за партой, первую учительницу, начальные классы.
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А дальше воспоминаний практически нет, все мое внимание в то время сместилось на гимнастику.
Образовательная модель для спортсменов в Украине по сей день отличается от образования других детей.
Я уверена, что этот момент должен быть пересмотрен и ориентирован на западные страны.
Почему?
В школьные годы у меня было по 2-3 тренировки в день — первая с 9 утра до 13, перерыв, вторая с 14:30 до 19, иногда мы заканчивали позже.
Понятно, что в таком графике некогда учиться. Поэтому образование как школьное, так и высшее, я получала заочно.
Конечно, мы так же как и другие ученики, делали все домашние задания, сдавали ЗНО, университетские экзамены. Но это точно не тот уровень знаний, который должен быть у спортсменов", - написала Анна.
Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:
"В свое время мне пришлось выбрать между спортом и учёбой, вы абсолютно правы по поводу образовательной модели, есть к чему стремиться. А спортсмены судя по вам всесторонне развиты и прекрасно образованы, воспитаны, правда они такие вопреки всем трудностям", "Красивая".
Напомним, фаворитка Влада Ямы из "Танців з зірками" в спортзале устроила горячую тренировку
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