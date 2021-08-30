Художня гимнастка Анна Ризатдинова, которую поддерживал Влад Яма на "Танцях з зірками", показала, как проводит тренировку

Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова стала успешной украинской гимнасткой, завоевав множество медалей на внутренней и международных аренах. Красотка также выступала на "Танцях", но победить девушке не удалось на шоу. Сейчас Анна активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

Красотка на новых кадрах, которые опубликовала в Инстаграм, показала, как проводит время в спортзале. Анна была в топике и шортиках и выполняла упражнение, бегая между кольцами. На втором сторис красотка вытянулась на одной ноге, впечатляя растяжкой.

"Доброе спортивное утро", - подписала кадры Анна Ризатдинова у себя в Инстаграм.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм отключены эти механики взаимодействия.

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