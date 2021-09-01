Учасники нового сезону "Танці з зірками" актор Артур Логай і соліст групи "ТНМК" Фагот показали своїх партнерок

Як передає Politeka.net, прем'єра 5-го сезону популярного українського шоу "Танці з зірками" відбудеться вже 5-го вересня. У учасників йде активна підготовка до виходу на паркет і вони показують це в своїх соціальних мережах.

Так, нещодавно стали відомі імена всіх учасників шоу. Актор Артур Логай прийняв естафету від Ольги Харлан. Це буде його перший вихід на паркет. Учасник показує, як проходять зйомки до шоу і засвічує частково свою партнерку.

"Ой, буде...",- пише Артур Логай.

Соліст групи "ТНМК" Фагот (Олег Михайлюта) став другим учасником шоу. Він прийняв виклик від Джамали. Для нього це буде не перший вихід на паркет, більше 10 років тому він вже брав участь у танцювальному шоу "Танцюю для тебе"

Фагот показує, як танцює зі своєю напарницею.

"Перший прямий ефір точно вас здивує", - пише Фагот.

Раніше повідомлялося, новий сезон "Танці з зірками", розсекречені імена всіх учасників: "Заради такого тепер подивлюся"

Також, учасник "Танців з зірками" Люленов показав, як готується до виходу на паркет: "Скоро..."

Politeka передавала, чемпіонка Харлан, зірка "Ліги сміху" і український Тарзан показали, як готуються до "танців з зірками": "Це боляче"