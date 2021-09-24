Продюсеры "Маски" с Олей Поляковой и Dzidzio в качестве звездных детективов разогревают народ перед премьерой

На страничке шоу в Инстаграм опубликовали очередное видео со съемок, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

На кадрах предстала обворожительная Полякова в черном кожаном мини-платье на завязочках и с красным необычным головным убором. А также ее коллега Dzidzio (Михаил Хома), над внешностью которого колдовала стилист.

Полякова разглядывала себя на экране телефона, явно любуясь шикарным образом. В это время за ней "подглядывал" Dzidzio, не скрывая своего восхищения.

"Вау, ррррр...", - только и смог вымолвить певец.

"А пока Оля Полякова сводит мужчин с ума, напомним - 2 сезон шоу МАСКА увидим уже 23 октября в 21:00 🔥", - говорится в подписи к кадрам.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые пожурили Полякову за столь дерзкий вид, вспомнив, что подобное платье уже видели на голливудской красотки Дженнифер Лопес.

"Этот наряд ей явно не подходит , все лишнее видно 😢 - она такое увидила у Дженнифер Лопес, и себе такое надела".

К слову, на страничке Лопес в Инстаграм действительно есть свежее видео, в котором она дефилирует в коротенькой юбочке и топе, уж больно знакомых.

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