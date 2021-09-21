Последние новости

19:10 Дзидзьо восхитил своим эффектным образом для шоу «Маска»: «Просто огонь»

19:09 Победившая рак звезда "1+1" Алла Мазур в свой день рождения обратилась к украинцам: "Крылья расправлены"

19:07 Рыбак из "Холостячки" раскрыл неприятную правду о долгих отношениях: "А мусор кто выносить будет?"

19:02 Нацкорпус обратился в Верховную Раду с призывом не признавать результаты выборов в Госдуму РФ

19:02 Димопулос из "Танців з зірками" раскрыла секрет идеальных отношений: "Мы приходим в этот мир..."

19:00 Победительница "Холостяка" Анна Богдан в платье с глубоким вырезом показала, чем соблазнила Заливако: "Как из сказки"

18:54 «Любовник» Лорак Лазарев неожиданно засветился в компании известной блондинки: «Твоя любовь это так красиво»

18:43 Мы можем пойти французским путем, и он немножко страшен, - Винницкий

18:38 Только приобрела Украина независимость – сразу началась огромная судебная реформа, - Ставнийчук

18:32 Рост цены на газ для промышленности – это не просто так, он потом отразится в цене конечного товара, - Павловский

18:32 Трагедия отвлечет внимание от оглашения окончательных результатов выборов в Госдуму, - Яли о стрельбе в Перми

18:29 Тина Кароль заворожила видом в "зефирном" платье, глаз не оторвать: "Как фея из сказки"

18:27 Осадчая без фильтров и со спутанными волосами показала себя настоящую в гримерке: кадры

18:26 Очень плохая ситуация будет у нас в ноябре-декабре, когда будет лунное и солнечное затмение, - Росс