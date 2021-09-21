Популярный украинский певец DZIDZIO порадовал публику
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу артиста в Инстаграм.
Как известно, Дзидзьо вместе с Настей Каменских, Олей Поляковой, Андреем Данилко и Олегом Винникои будут детективами второго сезона шоу «Маска», которое выйдет уже 23 октября.
Участниками шоу станут Грифон, Скандал, Винова Краля, Фея, Робот, Тигр, Жирафа.
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Дзидзьо решил напомнить о скором выходе развлекательной программы, которую многие ждали.
«Хорошего всем настроения 😉 напоминаю 23 октября премьера 2-го сезона гипер-шоу «МАСКА», - написал артист и показал свое фото, сделанное на съемках шоу.
Дзидзьо был запечатлен в ярком наряде со шляпой, кторую украшало красное перо.
На пост активно отреагировали пользователи Сети.
«Просто огнь», «Вы лучший», «Ура», «Крутой чувак, крутой везде», - пишут в комментариях.
Ранее сообщалось, второй сезон шоу "Маска" с Данилко, Каменских и Поляковой, рассекречена дата премьеры: "Так скоро"
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