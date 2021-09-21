Владимир Остапчук показал, как развлекается на столе детективов "Маски"

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук будет ведущим шоу "Маска" и во втором сезоне. Детективами во втором сезоне будут Дзидзьо, Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и Олег Винник. И вот, на страничке "Маски" появилось новое видео, где развлекался Владимир Остапчук.

В ролике Владимир Остапчук был в костюме с бабочкой. Красавчик забрался на стол детективов, начав на нем прыгать.

"Премьера второго сезона гипершоу "Маска" 23 октября в 21.00!

Уже совсем скоро зрители познакомятся с 20 совершенно новыми героями, которые сделают все возможное, чтобы их лица как можно дольше остались не рассекреченными. Второй сезон гипершоу МАСКА будет еще более интересным и интригующим", - написано было под видео.

Фанаты посмотрели ролик более 3 тысяч раз и написали комментарии:

"Ребенок ждёт больше чем мультфильмы", "Ура", "Класс", "Юху, ура", "Так быстро", "Класс, очень жду", "Очень жду, первый сезон понравился".

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