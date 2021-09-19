Кристина Горняк, вторая жена ведущего "Співають всі" и "Маска" Владимира Остапчука, обратилась к подписчикам с житейским вопросом

Как известно, Владимир с Кристиной женаты уже год, совместных детей у парочки пока нет, они оба заняты карьерой. Кристина работает нотариусом, но при этом увлекается танцами, блогерством и различными мотивационными тренингами.

В своих новых "сториз" в Инстаграм, 34-летняя Горняк рассказала пользователям о проблеме, с которой столкнулась на собственной кухне, передает Politeka.net.

"У меня все замерзает в холодильнике. При том, что температура включена на минимальную. Подскажите, как можно уберечь? Всё мерзнет просто вообще... Я устала выбрасывать овощи постоянно", - пожаловалась Кристина, показав содержимое своего холодильника с различными пакетиками и баночками.

Жене Остапчука посоветовали увеличить температуру (изначально у нее стояло на отметке +1 градус). Но, по ее словам, она уже пыталась так сделать, и проблему это не решило.

"Сказали, увеличить градусы... У меня было уже и 5, и 8, и 1, и ничего не помогает. Моя знакомая сказала, что проблема может быть в том, что плохо прилегает резинка, и поэтому намерзает. Капец", - расстроилась Горняк.

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