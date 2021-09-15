Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк показала эффектный образ, рассказав о дресс-коде

Как пишет Politeka.net, Кристина и Владимир только в прошлом году официально оформили отношения. Пара часто появляется вместе и активно ведет блоги в социальных сетях.

На новых фото красотка была в роскошном черном платье с открытыми плечами и разрезом от бедра. На снимках, где девушка развернулась спиной, можно увидеть тату на лопатке - QR-код. Также на кадре можно увидеть Владимира в пиджаке.

"Мы с Владимиром Остапчуком из тех пар, что очень придерживаются дресс-кода! В этот вечер на Премии “National blogger awards”, мы не выиграли ничего, но мы сорвали бурю аплодисментов и комплиментов за наш вид!

В своем шикарном вечернем платье, которое село на меня идеально, хоть и было сшито без единой примерки( представляете, что такое бывает?), а только по меркам, я чувствовала себя как Голливудская звезда! Корсет и перчатки из камней Swarovski добавили ещё больше блеска этому вечеру!", - написала Кристина.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень красиво", "Шикарно", "Без слов", "Красивая веточка", "Носик красивый".

Напомним, Остапчук хвастнул красоткой-женой в платье с очень глубоким вырезом

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