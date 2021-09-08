Жена телеведущего Кристина Горняк перенесла операцию, а теперь заговорила о детях

Как сообщает Politeka.net, жена известного украинского телеведущего и шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк недавно перенесла плановую операцию, и поделилась с поклонниками в Instagram некоторыми подробностями своего состояния. Однако, девушка оставила в секрете свой диагноз из-за которого ей пришлось лечь под нож хирургов.

Теперь же, отвечая на вопросы фолловеров в сторис, Кристина заговорила о детях и немного рассказала о перенесенной операции. "Очень много вопросов, какая именно операция у меня и что случилось. Сложно, конечно, держать что-то в секрете, когда ведешь открытую страницу, но я все-таки постараюсь", - отметила жена Остапчука.

Так, по словам девушки, у нее был комбинированный наркоз с интубаций, однако это было не так страшно, как она себе думала. "Какой именно диагноз был до операции, я оставлю в секрете", - отметила красотка.

Также Горняк ответила на вопрос, мечтают ли они с Владимиром о собственном доме. На это девушка призналась, что они с мужем уже работают над этим, а также упомянула детей.

"Очень хочу, чтобы наш дом всегда был наполнен солнечным светом, полон гостей, детского смеха, любви и музыки", - поделилась Кристина.

Напомним, Владимир Остапчук показал жену Кристину, которая перенесла операцию: уставшая и тяжело говорит.

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