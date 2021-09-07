Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук показал, как выглядела его жена Христина после операции

Как пишет Politeka.net, о запланированной на 6 сентября этого года операции вторая жена ведущего популярного шоу "Співають всі" Владимира Остапчука Кристина рассказала в своем Instagram. Девушка сказала, что это было ее первое в жизни хирургическое вмешательство и она немного опасалась, как отойдет от наркоза. К счастью, сейчас с Кристиной Горняк все хорошо, однако почему ей делали операцию, девушка до сих пор держит в секрете.

Муж Кристины Владимир Остапчук в своем Instagram показал, как выглядела Кристина после наркоза. Девушка отправила телеведущему видеосообщения, на которых выглядела очень усталой и тяжело говорила. Очевидно, Кристина вышла на связь с любимым сразу как пришла в себя после наркоза.

Ранее Politeka писала, что жена Владимира Остапчука перенесла операцию, что произошло и где она сейчас: "На глазах были слезы...".

Напомним, что Владимир Остапчук объяснил, зачем обрывает телефон бывшей жены: "14 сообщений, 12 пропущенных...".

A еще Politeka сообщала, что Жена ведущего "Поют все" Остапчука пофасонила в модном наряде, Вова не сдержался: "самая шикарная".