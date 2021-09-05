Дружина Володимира Остапчук Христина Горняк здивувала новим фото в стильному образі

Як повідомляє Politeka.net, друга дружина відомого телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк поділилася у своєму Instagram чарівним фото, на якому позує посеред вулиці.

Як видно, перед камерою красуня з'явилася в стильному образі - на ній тонка світла блузка і бежеві штани, а на плечах довге пальто в тон штанів. У момент зйомки Христина витончено поправляє застібку босоніжок і мило посміхається про себе.

У підписі до кадру Горняк написала: "Так всім сподобався цей образ вчора, що я вирішила додати його в пост! Я "за" фотографії в яких є життя! За емоції! Бігла на @ukrainianfashionweek_official і потрапила в об'єктиви street style хантерів!". Одним з перших знімок коханої дружини прокоментував Остапчук, він написав: "Моя найшикарніша". А інші користувачі в коментарях теж почали обсипати дівчину компліментами.

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