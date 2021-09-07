Популярний телеведучий шоу "Співають всі" Володимир Остапчук розповів, як його колишня дружина Олена Войченко не відповідає на дзвінки і не дає побачитися з дітьми

Як передає Politeka.net, відомий телеведучий Володимир Остапчук розлучився зі своєю дружиною через 13 років шлюбу. За цей час вони обзавелися двома дітьми - донькою Емілією і сином Еваном незабаром він одружився на іншій дівчині - юриста Христині Гірник. У мережі активно обговорюється гучний розрив Володимира і його колишньої дружини.

Цього разу Володимир Остапчук поділився новим фото на своїй сторінці в Instagram. Він запропонував шанувальникам задати йому питання і відповісти на найцікавіші. Одна з користувачок мережі запитала у телеведучого як на даний момент стоїть питання з дітьми.

"12 пропущених вчора, 4 пропущених сьогодні. Не рахуючи 14-ти невідвечених повідомлень. Сам приїхав о 20: 30 обійняти доньку. Еван спав. Якось так", - відверто розповів телеведучий.

Нагадаємо, що раніше Володимир звертався в поліцію щодо того, що екс-дружина забороняє йому бачитися з дітьми.

"Олена Войченко систематично порушує встановлений графік побачень з дітьми. Набридло стукати в порожні двері. Викликав поліцію, щоб зафіксувати систематичне порушення моїх батьківських прав. У нас рівноцінні права з матір'ю. На жаль, за такі порушення змушений буду звертатися до суду, щоб захистити мої права", - написав Володимир.

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