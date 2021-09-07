Популярный телеведущий шоу "Співають всі" Владимир Остапчук рассказал, как его бывшая жена Елена Войченко не отвечает на звонки и не дает увидеться с детьми

Как передает Politeka.net, известный телеведущий Владимир Остапчук развелся со своей женой спустя 13 лет брака. За это время они обзавелись двумя детьми - дочкой Эмилией и сыном Эваном Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк. В сети активно обсуждается громкий разрыв Владимира и его бывшей жены.

На этот раз Владимир Остапчук поделился новым фото на своей странице в Инстаграм. Он предложил поклонникам задать ему вопросы и ответить на самые интересные. Одна из пользовательниц сети спросила у телеведущего как на данный момент стоит вопрос с детьми.

"12 пропущенных вчера, 4 пропущенных сегодня. Не считая 14-ти неотвеченных сообщений. Сам приехал в 20:30 обнять дочь. Эван спал. Как-то так", - откровенно рассказал телеведущий.

Напомним, что ранее Владимир обращался в полицию относительно того, что экс-жена запрещает ему видеться с детьми.

"Елена Войченко систематически нарушает установленный график свиданий с детьми. Надоело стучать в пустые двери. Вызвал полицию, чтобы зафиксировать систематическое нарушение моих родительских прав. У нас равноценные права с матерью. К сожалению, за такие нарушения вынужден буду обращаться в суд, чтобы защитить мои права", - написал Владимир.

Ранее сообщалось, экс-жена Остапчука заявила о страданиях после развода, ведущий не сдержался: "Точка поставлена"

Также, экс-жена Остапчука после громкого развода рассказала, что думает о его новой жене: "Обвиняла меня..."

Politeka рассказывала, Остапчук вызвал полицию к бывшей жене, Войченко не сдержалась с ответом: "Владимир, остановись!"



