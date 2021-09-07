Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука розкрила подробиці про свою операцію

Христина Гірник стала активно вести Instagram після того, як безліч людей стали цікавитися її життям через коханого. Ще під час того, як відносини з телеведучим Володимиром Остапчуком тільки почалися, Христина витерпіла безліч хейтерів.

Зараз же, коли пара вже одружилася і щасливо живе разом, недоброзичливців стало в рази менше і пара вже ніяк не реагує на негатив. Вчора вранці Христина несподівано розповіла про свою поїздку в лікарню заради планової операції.

Причому Гірник не стала розповідати, з чим була пов'язана її операція і що за період відновлення її чекає.

"Хочу висловити тим, хто написав мені теплі слова, свою подяку! У мене була запланована операція на 06.09.2021. Вона пройшла добре, зараз є момент відновлення, але я точно з ним впораюся. Я якось цього разу переживала за наркоз, хоча раніше таких хвилювань не виникло.

Все пройшло добре, навіть ідеально. Наркоз теж, я впоралася зі своїм хвилюванням. Але коли я їхала в лікарню в таксі і слухала музику, на очах були сльози від того, що: як я люблю своє життя і яка я сильна!» - висловилася Христина.

Нагадаємо, вранці 6 вересня дружина Остапчука, який зараз веде шоу "Співають всі", написала у своїх сторіз про те, що її чекає складний і важливий день. При цьому вона не уточнила, про що йде мова, пообіцявши, що розповість пізніше.

«А поки просто тримайте за мене кулачки", - написала Гірник.

Пізніше вона показала вже фото з лікарняного ліжка. Як з'ясувалося, за цей час Христина перенесла операцію.

Нагадавши, дружина ведучого" Співають всі " Остапчука пофасоніла в модному вбранні.

Як повідомляла Politeka, дружина ведучого" Співають всі " Остапчука розповіла про проблеми зі здоров'ям і звернулася за допомогою.

Також Politeka писала, що ведучий" Співають всі "Остапчук похвалився новим "членом" сім'ї.