Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука раскрыла подробности о своей операции
Кристина Горняк стала активно вести Инстаграм после того, как множество людей стали интересоваться ее жизнью из-за возлюбленного. Еще во время того, как отношения с телеведущим Владимиром Остапчуком только начались, Кристина вытерпела множество хейтеров.
Сейчас же, когда пара уже поженилась и счастливо живет вместе, недоброжелателей стало в разы меньше и пара уже никак не реагирует на негатив. Вчера утром Кристина неожиданно рассказала о своей поездке в больницу ради плановой операции.
Причем Горняк не стала рассказывать, с чем была связана ее операция и что за период восстановления ее ждет.
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«Хочу выразить тем, кто написал мне теплые слова, свою благодарность! У меня была запланированная операция на 06.09.2021. Она прошла хорошо, сейчас есть момент восстановления, но я точно с ним справлюсь. Я как-то в этот раз переживала за наркоз, хотя раньше таких волнений не возникло.
Все прошло хорошо, даже идеально. Наркоз тоже, я справилась со своим волнением. Но когда я ехала в больницу в такси и слушала музыку, на глазах были слезы от того, что: как я люблю свою жизнь и какая я сильная!» - высказалась Кристина.
Напомним, утром 6 сентября жена Остапчука, который сейчас ведет шоу "Співають всі", написала в своих Сториз о том, что ее ждет сложный и важный день. При этом она не уточнила, о чем идет речь, пообещав, что расскажет позже.
«А пока просто держите за меня кулачки», - написала Горняк.
Позже она показала уже фото с больничной койки. Как выяснилось, за это время Кристина перенесла операцию.
Напомним, жена ведущего "Співають всі" Остапчука пофасонила в модном наряде.
Как сообщала Politeka, жена ведущего "Співають всі" Остапчука рассказала о проблемах со здоровьем и обратилась за помощью.
Также Politeka писала, что ведущий "Співають всі" Остапчук похвастался новым "членом" семьи.