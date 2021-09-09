Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука, рассказала о своем состоянии после операции
На днях Кристина Горняк, жена известного телеведущего, перенесла операцию, передает Politeka.net.
Девушка ведет страницу в Инстаграм, где на нее подписаны 104 тысячи пользователей сети. Жена шоумена призналась, что сейчас тяжело держать в тайне все манипуляции, но она попробует - и не раскрыла своего диагноза. Единственное, что выдала Кристина - это была не пластическая операция.
Вероятно, хирургическое вмешательство было несложным, ведь в тот же вечер красотка вернулась домой.
Горе у Аллы Пугачевой и Киркорова, оборвалась жизнь близкого человека: "Был поражен мозг..."
Ушла из жизни знаменитая советская актриса: "Трудно подобрать слова"
Горе у Аллы Пугачевой и Киркорова, оборвалась жизнь близкого человека: "Был поражен мозг..."
Эктор Хименес-Браво, попрощавшись, покинул Украину: "Я очень-очень устал"
Ужесточение карантина, к чему готовиться с 13 сентября: «Украина перейдет в…»
В своих сторис звезда рассказала о своем состоянии.
"За эти несколько дней я поняла что я абсолютно не домохозяйка, я абсолютно человек немалоподвижный, и я просто схожу с ума", - поделилась Кристина.
По словам красотки, ей немного сложно вести свой привычный образ жизни.
"У меня на животе очень много швов, и я же еще во время операции решила, раз я буду спать, раз я буду без сознания, можно резать все. Я поудаляла очень много родинок на животике", - наконец рассказала Кристина, какие операции провела.
А далее Кристина снова пожаловалась, что не может уже находиться дома и лежать на диване.
"Я очень хочу вернуться в обычный ритм своей жизни, бегать, носиться, делать 350 дел, быть активной, и я это сейчас безумно ценю", - рассказала Горняк.
Напомним, Остапчук с новой женой в халатике показали, кого потеряли "Танці з зірками"
А еще Politeka писала, что Владимир Остапчук показал жену Кристину, которая перенесла операцию
Также Politeka сообщала, что жена ведущего "Співають всі" Остапчука пофасонила в модном наряде, Вова не сдержался