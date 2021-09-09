Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука, рассказала о своем состоянии после операции

На днях Кристина Горняк, жена известного телеведущего, перенесла операцию, передает Politeka.net.

Девушка ведет страницу в Инстаграм, где на нее подписаны 104 тысячи пользователей сети. Жена шоумена призналась, что сейчас тяжело держать в тайне все манипуляции, но она попробует - и не раскрыла своего диагноза. Единственное, что выдала Кристина - это была не пластическая операция.

Вероятно, хирургическое вмешательство было несложным, ведь в тот же вечер красотка вернулась домой.

В своих сторис звезда рассказала о своем состоянии.

"За эти несколько дней я поняла что я абсолютно не домохозяйка, я абсолютно человек немалоподвижный, и я просто схожу с ума", - поделилась Кристина.

По словам красотки, ей немного сложно вести свой привычный образ жизни.

"У меня на животе очень много швов, и я же еще во время операции решила, раз я буду спать, раз я буду без сознания, можно резать все. Я поудаляла очень много родинок на животике", - наконец рассказала Кристина, какие операции провела.

А далее Кристина снова пожаловалась, что не может уже находиться дома и лежать на диване.

"Я очень хочу вернуться в обычный ритм своей жизни, бегать, носиться, делать 350 дел, быть активной, и я это сейчас безумно ценю", - рассказала Горняк.

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