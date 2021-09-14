Украинский телеведущий Владимир Остапчук покорил сердца эффектным фото с красоткой-женой
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у ведущего «Співають всі» появился кадр со светского мероприятия.
На фото Остапчук позировал в черном костюме, а Кристина в невероятно красивом черном платье с глубоким вырезом на ноге и декольте. Изюминкой платья стали рукава из сеточки. Парочка искренне улыбалась, с удовольствием позируя фотографам.
«Красивые мы на National Bloggers Awards 2021», - подписал фото Остапчук.
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В комментариях молодой семье оставили массу комплиментов.
«Шикарные!!! Горд быть другом лучшего ведущего страны», «Володя, ну вы просто молодец и вы для меня пример целеустремленности», «Безумно красивые», «Красивые не то слово, я бы сказала очень красивые, особенно вы Кристина», «Мистер и миссис Смит. Крутые)», «Вам очень идет такой стиль костюма», «Самая красивая пара», - пишут пользователи сети.
Отметим, что отношения Владимира и Кристины начались со скандала, поскольку Остапчук в то время еще был женат.
Напомним, что Владимир Остапчук показал жену, которая перенесла операцию.
Как сообщала Politeka, Кристина Горняк после операции рассказала о непростом состоянии: "Очень много швов".
Также Politeka писала, что Кристина Горняк после операции заговорила о детях: "Сложно держать что-то в секрете...".