Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука, розповіла про свій стан після операції
Днями Христина Гірняк, дружина відомого телеведучого, перенесла операцію, передає Politeka.net.
Дівчина веде сторінку в Instagram, де на неї підписані 104 тисячі користувачів мережі. Дружина шоумена зізналася, що зараз важко тримати в таємниці всі маніпуляції, але вона спробує - і не розкрила свого діагнозу. Єдине, що видала Христина - це була не пластична операція.
Ймовірно, хірургічне втручання було нескладним, адже в той же вечір красуня повернулася додому.
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У своїх сторіс зірка розповіла про свій стан.
"За ці кілька днів я зрозуміла що я абсолютно не домогосподарка, я абсолютно людина немалорухлива, і я просто божеволію", - поділилася Христина.
За словами красуні, їй трохи складно вести свій звичний спосіб життя.
"У мене на животі дуже багато швів, і я ж ще під час операції вирішила, раз я буду спати, раз я буду без свідомості, можна різати все. Я повидаляла дуже багато родимок на животику", - нарешті розповіла Христина, які операції провела.
А далі Христина знову поскаржилася, що не може вже перебувати вдома і лежати на дивані.
"Я дуже хочу повернутися у звичайний ритм свого життя, бігати, носитися, робити 350 справ, бути активною, і я це зараз шалено ціную", - розповіла Гірняк.
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