Дружина телеведучого Христина Горняк перенесла операцію, а тепер заговорила про дітей
Як повідомляє Politeka.net, дружина відомого українського телеведучого і шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк нещодавно перенесла планову операцію, і поділилася з шанувальниками в Instagram деякими подробицями свого стану. Однак, дівчина залишила в секреті свій діагноз через який їй довелося лягти під ніж хірургів.
Тепер же, відповідаючи на питання фоловерів в сторіс, Христина заговорила про дітей і трохи розповіла про перенесену операцію. "Дуже багато питань, яка саме операція у мене і що сталося. Складно, звичайно, тримати щось в секреті, коли ведеш відкриту сторінку, але я все-таки постараюся", - зазначила дружина Остапчука.
Так, за словами дівчини, у неї був комбінований наркоз з інтубацій, однак це було не так страшно, як вона собі думала. "Який саме діагноз був до операції, я залишу в секреті", - зазначила красуня.
Горе у Алли Пугачової і Кіркорова, обірвалося життя близької людини: "Був уражений мозок..."
Суддя "Майстер Шеф" Мартиновська показала тіло в маленькому купальнику і розчарувала: "Немає такої страви Жульєн!"
Шоптенко жорстко розкритикували після першого ефіру "Танців з зірками": "Невже немає нових і..."
Ектор Хіменес-Браво, попрощавшись, покинув Україну: "Я дуже-дуже втомився"
Переможець "Голосу країни" публічно попросив вибачення у вагітної нареченої: "За дівчаток..."
Також Горняк відповіла на питання, Чи мріють вони з Володимиром про власний будинок. На це дівчина зізналася, що вони з чоловіком вже працюють над цим, а також згадала дітей.
"Дуже хочу, щоб наш будинок завжди був наповнений сонячним світлом, сповнений гостей, дитячого сміху, любові і музики", - поділилася Христина.
Нагадаємо, Володимир Остапчук показав дружину Христину, яка перенесла операцію: втомлена і важко говорить.
Як повідомляла Politeka, Дружина Володимира Остапчука перенесла операцію, що сталося і де вона Зараз: "На очах були сльози...".
Також Politeka писала, що Володимир Остапчук пояснив, навіщо обриває телефон колишньої дружини: "14 не відповідальних...".