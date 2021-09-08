Дружина телеведучого Христина Горняк перенесла операцію, а тепер заговорила про дітей

Як повідомляє Politeka.net, дружина відомого українського телеведучого і шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк нещодавно перенесла планову операцію, і поділилася з шанувальниками в Instagram деякими подробицями свого стану. Однак, дівчина залишила в секреті свій діагноз через який їй довелося лягти під ніж хірургів.

Тепер же, відповідаючи на питання фоловерів в сторіс, Христина заговорила про дітей і трохи розповіла про перенесену операцію. "Дуже багато питань, яка саме операція у мене і що сталося. Складно, звичайно, тримати щось в секреті, коли ведеш відкриту сторінку, але я все-таки постараюся", - зазначила дружина Остапчука.

Так, за словами дівчини, у неї був комбінований наркоз з інтубацій, однак це було не так страшно, як вона собі думала. "Який саме діагноз був до операції, я залишу в секреті", - зазначила красуня.

Також Горняк відповіла на питання, Чи мріють вони з Володимиром про власний будинок. На це дівчина зізналася, що вони з чоловіком вже працюють над цим, а також згадала дітей.

"Дуже хочу, щоб наш будинок завжди був наповнений сонячним світлом, сповнений гостей, дитячого сміху, любові і музики", - поділилася Христина.

Нагадаємо, Володимир Остапчук показав дружину Христину, яка перенесла операцію: втомлена і важко говорить.

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