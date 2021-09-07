Відомий український телеведучий Володимир Остапчук показав, як виглядала його дружина Христина після операції

Як пише Politeka.net, про заплановану на 6 вересня цього року операцію друга дружина ведучого популярного шоу "Співають всі" Володимира Остапчука Христина розповіла у своєму Instagram. Дівчина сказала, що це було її перше у житті хірургічне втручання й вона трохи побоювалася, як відійде від наркозу. На щастя, зараз із Христиною Горняк усе добре, однак чому їй робили операцію, дівчина і досі тримає в секреті.

Чоловік Христини Володимир Остапчук у своєму Instagram показав, як виглядала Христина після наркозу. Дівчина відправила телеведучому відеоповідомлення, на яких виглядала дуже втомленою та важко говорила. Вочевидь, Христина вийшла на зв’язок з коханим одразу як прийшла в себе після наркозу.

Рaніше Politeka писaлa, що дружина Володимира Остапчука перенесла операцію, що сталося і де вона зараз: "На очах були сльози...".

Нагадаємо, що Володимир Остапчук пояснив, навіщо обриває телефон колишньої дружини: "14 повідомлень, 12 пропущених...".

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