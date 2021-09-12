Жена телеведущего Кристина Горняк показала, как муж ее балует во время их совместного отдыха

Кристина и Владимир с самого начала не хотели рассказывать о своих отношениях, ведь пару постоянно критиковали за их поведение. Причем сами возлюбленные просто начали жить вместе после того, как Владимир развелся с первой супругой.

Спустя несколько месяцев Кристина вышла замуж за телеведущего, устроив яркий праздник для себя и близких. Отметим, что артист со своей возлюбленной поддерживает очень теплые отношения и часто вместе ведет Инстаграм.

Сама Кристина начала чаще показывать, чем балует ее муж, как проходят их будни и отдых. После очередного дня отдыха на выходных вместе, она рассказала о милом моменте, который ей понравился. Владимир подготовил подарки для всей семьи:

«Это так мило, ваш муж смог бы?» - делится впечатлениями Кристина и показывает подарки для близких, которые подготовил Владимир за короткое время.

Также, отвечая на вопросы фолловеров в сторис, Кристина заговорила о детях и немного рассказала о перенесенной операции. "Очень много вопросов, какая именно операция у меня и что случилось. Сложно, конечно, держать что-то в секрете, когда ведешь открытую страницу, но я все-таки постараюсь", - отметила жена Остапчука.

Так, по словам девушки, у нее был комбинированный наркоз с интубаций, однако это было не так страшно, как она себе думала. "Какой именно диагноз был до операции, я оставлю в секрете", - отметила красотка.

Напомним, жена ведущего "Співають всі" Остапчука пофасонила в модном наряде.

Как сообщала Politeka, жена ведущего "Співають всі" Остапчука рассказала о проблемах со здоровьем и обратилась за помощью.

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