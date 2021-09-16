Жена украинского телеведущего "Співають всі" Владимира Остапчука, рассказала, какие у нее отношения с бывшей женой мужа

В прошлом году известный телеведущий развелся с женой Еленой Войченко, передает Politeka.net. Пара расставалась со скандалом, ведь женщина обвиняла шоумена в многочисленных изменах.

Как там не было, Владимир Остапчук в этом же году женился снова. Новой избранницей телеведущего стала нотариус Кристина Горняк.

Примечательно, что телеведущий неоднократно жаловался, что экс-супруга не дает ему видеться с детьми - дочерью Эмилией (2013 г.р.) и сыном Эваном-Александром (2018 г.р.).

В новых постах Кристина Горняк рассказала о напряженных отношениях между ней и Войченко, также отметив, что редко удается видеться с ребятишками.

"К огромному сожалению детей не пускают к нам в дом. Так как говорят, что в доме живет проститутка", - написала жена шоумена, сообщив, что не может приготовить пиццу с Эмилией, а ведь она обещала.

Далее она отметила: "Детям говорят, что я плохая тетя".

По словам Кристины, они с Владимиром начали жить только спустя восемь месяцев отношений.

Также Горняк рассказала, как распределяется быт в их доме. Оказывается, у нее есть помощница, и если она не может прийти, то они с Владимиром хорошо справляются сами.

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