Известный телеведущий Владимир Остапчук поддержал жену на ее вечеринке
Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, который не так давно женился на нотариусе и светской львице Кристине Горняк, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездный красавчик показал очаровательное фото с возлюбленной и рассказал, почему ею гордится.
На снимке Вова и Кристина запечатлены в интересной локации у воды, они оба нарядные и мило улыбаются в камеру. Перед камерой ведущий появился в стильном черном костюме с белоснежной рубашкой, а его жена в элегантном красном платье, которое красиво легло по фигуре.
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В подписи к фотографии Остапчук написал: "С моей яркой @kristygor на ее событии @ora_with_kristygor. Восхищаюсь тем, как такая хрупкая девочка делает такие большие вещи. Безумно горжусь". В ответ на пост мужа Кристина написала в комментариях: "Ой ❤️, даже я ещё не выставила фото, а уже все успели! Вечер был классный, благодарю Тебя за поддержку!". Поклонники тут же принялись комментировать снимок, засыпая попу комплиментами.
Напомним, Новая жена Остапчука рассказала, как обзывается его бывшая: "Детям говорят, что я...".
Как сообщала Politeka, Жена Остапчука в платье с открытыми плечами засветила тату в интересном месте: "Без слов".
Также Politeka писала, что Остапчук хвастнул красоткой-женой в платье с очень глубоким вырезом: "Мистер и миссис Смит".