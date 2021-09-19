Жена телеведущего Владимира Остапчука блогерша Кристина Горняк показала стильный образ на осень

Как пишет Politeka.net, Кристина вышла замуж за Владимира в 2020 году, когда телеведущий развелся на бывшей супруге. Парочка очень много проводит время вместе и активно ведет блоги в социальных сетях, делясь не только творчеством, но и кадрами из личной жизни.

В этот раз Кристина решила показать, как сходила на шопинг. Красотка похвасталась стильным свитером и юбкой, а образ дополнила сумочкой и кожаной курткой.

"К осени и вечеру готова", - подписала кадры Кристина.

"Вчера мы с подругой пошли в магазин и я поняла, что меня просто потянуло на вот такие светлые тона. Не знаю, с чем бы это было связано, но мне прямо очень нравится", - сказала девушка в следующем сторис.

"Вчера захотелось теплоты и мягкости", - подписала новые кадры Кристина в сторис Инстаграм.

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