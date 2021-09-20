Спустя год брака и жизни на съемных квартирах ведущий "Співають всі" Владимир Остапчук и его новая жена Кристина Горняк решились на смелый шаг

Так, 37-летний шоумен и его 35-летняя возлюбленная похвастались радостным событием в их семье. Кристина опубликовала несколько свежих фото в Инстаграм, на которых они с мужем позировали на фоне недостроенного двухэтажного дома, передает Politeka.net.

Оказывается, парочка воплощает в жизнь свою давнюю мечту - заиметь собственный уголок, где можно далее строить отношения и, вполне вероятно, завести детей.

"Мы строим дом!!!🏡 Я не верю своим глазам, но совсем скоро мы заедем в наше семейное гнёздышко!!! Я счастлива!!!❤️", - не сдержала чувств Кристина.

И хоть стройка еще не завершена, в доме пока еще нет ни окон, ни дверей, ведущий с женой получили уйму поздравлений в комментариях:

"Классс! Поздравляю!!! 😍"

"Я так и думала, но казалось, что это будет квартира, а здесь целый дом! Молодцы))"

"Я угадала) ведь Вы не раз об этом говорили, находясь дома у родителей) рада за Вас!"

"Какая новость🙌Поздравляю😍"

"Собственный дом и дворик - это начало чего-то чудесного и нового😍"

Напомним, жена ведущего шоу "Маска" Остапчука столкнулась с проблемой у себя дома и попросила совета: "Ничего не помогает"

Как сообщала Politeka, Остапчук показал новую жену и рассказал, почему ею гордится: "Как такая хрупкая девочка..."

Также Politeka писала, что жена Остапчука в платье с открытыми плечами засветила тату в интересном месте: "Без слов"