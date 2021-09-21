Известный телеведущий Владимир Остапчук рассказал, сколько ему платили раньше за работу на свадьбах
Владимир часто рассказывает о своей жизни со второй женой несмотря не множество различных хейтеров и неприятных комментариев. Причем часто Владимир отшучивается в Сторисах и показывает неловкие моменты.
В этот раз он рассекретил свои гонорары из прошлого:
«Мы с Олей тут вспоминаем, за какую сумму я вел у них свадьбу. Сколько стоил Остапчук пять лет назад. Сейчас скажет очень закрытую информацию. И так, Владимир стоил в 2016 году 500 евро» - рассказал Остапчук и показал знакомую, с которой как раз ужинал.
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После этого одна из поклонниц Владимира напомнила, что в 2006 году он вел у нее свадьбу в Умани вообще за 800 грн.
«Ночная история про путь и мотивацию» - заключил Остапук под кадрами.
Ранее 37-летний шоумен и его 35-летняя возлюбленная похвастались радостным событием в их семье. Кристина опубликовала несколько свежих фото в Инстаграм, на которых они с мужем позировали на фоне недостроенного двухэтажного дома.
Оказывается, парочка воплощает в жизнь свою давнюю мечту - заиметь собственный уголок, где можно далее строить отношения и, вполне вероятно, завести детей.
"Мы строим дом!!!🏡 Я не верю своим глазам, но совсем скоро мы заедем в наше семейное гнёздышко!!! Я счастлива!!!❤️", - не сдержала чувств Кристина.
Напомним, жена ведущего шоу "Маска" Остапчука столкнулась с проблемой у себя дома и попросила совета: "Ничего не помогает"
Как сообщала Politeka, Остапчук показал новую жену и рассказал, почему ею гордится: "Как такая хрупкая девочка..."
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