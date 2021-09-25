Певица Таюне (Таисия Сватко) обратилась к украинцам и поблагодарила их за поддержку
Певица все больше набирает популярность в Украине, передает Politeka.net. Долгое время Таюне выступает на бэк-вокале у известного певца Олега Винника.
По неофициальным данным, Таисия - тайная жена артиста, связь с которой он скрывает, ведь личную жизнь комментировать не любит.
На днях артистка выпустила новую песню, автором музыки и слов стал Олег Винник. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
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Украинцы поблагодарили артистку за творчество и написали ей много приятных слов. Таисия обратилась к поклонникам в новом посте в Инстаграм.
"Доброе утро 😀
Спасибо за ваши искренние поздравления с премьерой, теплые комментарии и отзывы! Для каждого исполнителя важнее всего чувствовать, что его песня звучит в сердцах людей ❤ дня сингл "Подруга" можно слушать и загружать на любых удобных для вас цифровых платформах!", - написала "тайная" жена Олега Винника.
За четыре часа пост собрал 1000 лайков и много комментариев:
"Доброе утро, Таечка! Классная новость, очень ждала! 😀 Спасибо! ❤️", "Еще раз, от души поздравляю,долгий, добрый путь песне.🙌❤️", "Замечательная пятничная новость) Поздравляем еще раз ❤️", "Песня вау прикольненькая".
Напомним, что "тайная жена" Олега Винника появилась в компании известных ведущих
Также Politeka писала, что "тайная супруга" Олега Винника похвасталась радостной новостью и принимает поздравления