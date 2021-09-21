Украинский певец Олег Винник скрывает личную жизнь, однако в сети ходят слухи, что он женат на своей бэк-вокалистке, певице Таюне (Таисии Сватко), которая несколько часов назад побывала в гостях на радио
Таюне понравилась зрителям своим творчеством, передает Politeka.net. Пользователи сети часто делают ей комплименты.
А Таисия продолжает свою работу, выпуская новые хиты. Так, из нового поста на Инстаграм-странице "Русское радио" стало известно, что артистка представила новую песню "Подруга".
"Несмотря на плотный концертный график @olegg.vynnyk, @taunetaisia успела забежать к нам в гости с премьерой сольной песни "Подруга" 🎶😎 Рады знакомству 🤗", - написали авторы публикации.
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За пять часов публикация собрала более 100 лайков и немного комментариев.
"МОЯ ЛЮБИМАЯ ПЕВИЦА - ТАЮНЕ ❤️ Я ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС с премьерой песни "ПОДРУГА" ❤️❤️", "“ABBA” вернулись! 🙌", "👏👏👏👏👏👏", - написали пользователи сети.
Отметим, в Сети ходят слухи, что Олег Винник и Таисия Сватко познакомились еще в музыкальном общежитии. Оба влюбились и стали встречаться, а позже поженились. У супругов якобы есть сын.
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