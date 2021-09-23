Ведущей BACKSHOW на шоу "Маска" стала блогер Natella Kirs, фото с ней опубликовали в сети
Украинцам продолжают приоткрывать тайны шоу "Маска", сообщает Politeka.net. На днях зрителям представили новую ведущую BACKSHOW Нателлу Кирс.
Известно, что блогерше 30 лет, а до того как заняться своим каналом на Ютуб Нателла Кирс снималась в разных реалити.
Также девушка выучилась на ведущую в "Вищей Школе Media&Production 1+1". После окончания учебы и стажировки работала сценаристом на "Сніданок. Вихідний" и параллельно читала лекции в "Вища Школа Media&Production 1+1".
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В видео своего канала Нателла Кирс рассказывает самые интересные новости шоу-бизнеса и делает обзоры телепроектов. Из блогов девушки становится понятно, что она довольно "острая" на язык.
В новом посте в Инстаграм шоу "Маска" отметили, что от острых вопросов ведущей не скроется никто: ни детективы, ни участники.
"Natella Kirs всегда готова открывать тайны, но ей нужна ваша помощь. ❤
Пишите в комментариях, что вам интересно было бы узнать о закулисье шоу, секреты его создания, какие вопросы вы поставили бы нашим детективам и ведущему Владимиру Остапчуку. Мы обязательно все узнаем! 😎", - написали авторы поста.
Напомним, украинцам решили показать закулисье шоу "Маска", раскрыто имя ведущей
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