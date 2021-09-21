Во втором сезоне популярного шоу «Маска» появится новая ведущая

Как сообщает Politeka.net, закулисье съемок зрителям будет показывать известная блогерша Нателла Кирс. Девушка известна украинцам своими разборами украинских шоу на YouTube. Она снимала обзоры на такие шоу как «Холостячка», «Танцы со звездами», «Маскарад» и «Маска». Во время съемок первого сезона Нателла была одной из приглашенных блогеров, которые знакомились с закулисьем шоу «Маска». Видимо, продюсерам понравилась подача харизматичной блогерши и они пригласили ее стать частью проекта.

На свежем фото, сделанном на съемках шоу, Нателла предстала в обтягивающем платье с невероятной икебаной на голове. Ее образ напоминал ранние образы еще одной эпатажной ведущей Кати Осадчей. Впрочем, Нателла выглядела не хуже Осадчей. Рядом с новой звездой стоял поклонник, который и опубликовал фото в сети.

Отметим, что ранее в сети показывали и другой, не менее интересный образ ведущей.

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