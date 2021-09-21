Популярний український співак DZIDZIO порадував публіку

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку артиста в Instagram.

Як відомо, Дзідзьо разом з Настею Каменських, Олею Поляковою, Андрієм Данилком та Олегом Виннікоі будуть детективами другого сезону шоу «Маска», яке вийде вже 23 жовтня.

Учасниками шоу стануть Грифон, Скандал, Винова Краля, Фея, Робот, Тигр, Жирафа.

Дзідзьо вирішив нагадати про швидкий вихід розважальної програми, яку багато хто чекав.

"Гарного всім настрою 😉 нагадую 23 жовтня прем'єра 2-го сезону гіпер - шоу «МАСКА», - написав артист і показав своє фото, зроблене на зйомках шоу.

Дзідзьо був відображений в яскравому вбранні з капелюхом, ктор прикрашало червоне перо.

На пост активно відреагували користувачі Мережі.

"Просто вогонь", "Ви найкращий", "Ура", "крутий чувак, крутий скрізь", - пишуть в коментарях.

Раніше повідомлялося, другий сезон шоу "Маска" з Данилко, Каменських і Полякової, Розсекречена дата прем'єри: "так скоро"

Також, Дзідзьо засвітив, чим його порадувала виряджена в латекс Полякова, відео: "ще хочу"

Politeka розповідала, екс-дружина DZIDZIO Slavia прийняла пропозицію від відомого українця: "щастя вам, Славія і Тарас"