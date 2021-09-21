Володимир Остапчук показав, як розважається на столі детективів "Маски"
Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук буде ведучим шоу" Маска " і в другому сезоні. Детективами у другому сезоні будуть Дзідзьо, Настя Каменських, Оля Полякова, Андрій Данилко та Олег Винник. І ось, на сторінці "Маски" з'явилося нове відео, де розважався Володимир Остапчук.
У ролику Володимир Остапчук був у костюмі з метеликом. Красунчик забрався на стіл детективів, почавши на ньому стрибати.
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Вже зовсім скоро глядачі познайомляться з 20 абсолютно новими героями, які зроблять все можливе, щоб їхні обличчя якомога довше залишилися не розсекреченими. Другий сезон гіпершоу МАСКА буде ще більш цікавим і інтригуючим", - написано було під відео.
Фанати подивилися ролик більше 3 тисяч разів і написали коментарі:
"Дитина чекає більше ніж Мультфільми", "Ура", "клас", "Юху, ура", "так швидко", "клас, дуже чекаю", "дуже чекаю, перший сезон сподобався".
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