В сети показали очаровательное видео с "тайной женой" Олега Винника Таюне

Как сообщает Politeka.net, известная певица Таюне (Таисия Сватко), которая является бэк-вокалисткой Олега Винника, уверенными шагами двигается к сольной карьере. Недавно певица, которую называют "тайной женой" Винника, презентовала еще одну сольную композицию. Девушка уже собрала свою армию фанатов, которые пристально следят за ее жизнью.

Так, недавно на фан-странице в Instagram, посвященной творчеству Таюне, опубликовали очаровательное видео, на котором звезда поразила своей естественностью и умением держаться на сцене. На кадрах Таисию можно увидеть в двух образах – блестящем мини-юбке и темной кофточке, и в светлом платьице. В ролике видно, что певица выступает на сцене, тем временем на фоне звучит другая песня.

В подписи к публикации написали: "Быть красивой сердцем, самое главное". Пользователи тут же принялись комментировать видео, засыпая Таюне комплиментами.

Напомним, "Тайная жена" Олега Винника рассказала о важном событии в жизни и принимает поздравления: "От души...".

Как сообщала Politeka, Известную блондинку перепутали с "тайной женой" Олега Винника: "Такие милые".

Также Politeka писала, что "Тайная жена" Олега Винника решилась на важные перемены в жизни: "Поздравляю вас".