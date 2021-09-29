В сети показали очаровательное видео с "тайной женой" Олега Винника Таюне
Как сообщает Politeka.net, известная певица Таюне (Таисия Сватко), которая является бэк-вокалисткой Олега Винника, уверенными шагами двигается к сольной карьере. Недавно певица, которую называют "тайной женой" Винника, презентовала еще одну сольную композицию. Девушка уже собрала свою армию фанатов, которые пристально следят за ее жизнью.
Так, недавно на фан-странице в Instagram, посвященной творчеству Таюне, опубликовали очаровательное видео, на котором звезда поразила своей естественностью и умением держаться на сцене. На кадрах Таисию можно увидеть в двух образах – блестящем мини-юбке и темной кофточке, и в светлом платьице. В ролике видно, что певица выступает на сцене, тем временем на фоне звучит другая песня.
В подписи к публикации написали: "Быть красивой сердцем, самое главное". Пользователи тут же принялись комментировать видео, засыпая Таюне комплиментами.
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Напомним, "Тайная жена" Олега Винника рассказала о важном событии в жизни и принимает поздравления: "От души...".
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