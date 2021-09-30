Создатели "Танців з зірками" заинтриговали неожиданным заявлением

Певец Олег Винник может вернуться на шоу в новом сезоне, после того как в прошлом году ему пришлось преждевременно покинуть проект. Об этом стало известно, благодаря "сториз" на официальной страничке "Танців з зірками" в Инстаграм, передает Politeka.net.

В частности, один из зрителей поинтерсовался: "Будет ли Винник в этом сезоне ведущим балкона. Спасибо за ответ".

"Все может быть", - признались админы странички.

Напомним, Винник принимал участие в "Танцях з зірками" в 2020-м году. Перед пятым эфиром, посвященным мировому кино, стало известно о том, что он и его партнерша, хореограф Алена Шоптенко заразились коронавирусом. Пара не смогла показать свой танец, будучи на самоизоляции. Шоптенко даже не смогла выйти по скайпу в прямом эфире из-за плохого самочувствия.

Не смогли они выйти на паркет и в шестом выпуске, а по правилам шоу, в случае двойной неявки предусмотрена дисквалификация. Поэтому Винник и Шоптенко выбыли из проекта.

Певец согласился с вердиктом: "Для меня это был огромный экзамен и учеба. Хочу поблагодарить всех, кто работает над этим шоу, Аленочка, тебе. Ты многое мне дала на паркете. Я понял, что такое танцы и это круто, очень круто".

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