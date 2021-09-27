На популярном шоу "Танці з зірками", во время рекламной паузы, мужчина сделал предложение руки и сердца своей избраннице

Как передает Politeka.net, недавно состоялся 4-ый эфир шоу "Танці з зірками". Судьями шоу являются известный хореограф Макс Чмерковский, балерина Екатерина Кухар и танцор Влад Яма. Также, на эфире к ним присоединилась победительница одного из сезонов шоу Санта Димопулос. Стало известно, что после 4-го эфира проект покинул Алексей Суровцев со своей партнершей Марией Колосовой.

Так, на этот раз на странице жены Виктора Павлика Екатерины Репяховой появилось новое видео. На кадрах мужчина держит огромный букет красных роз и становится на колено перед своей избранницей.

"Пока тут у вас реклама, тут кто-то кому-то сделал предложение", — подписала видео Репяхова.

Также, на странице шоу "Танці з зірками" также показали с другого ракурса, как женщина в красном платье говорит "да" и обнимает своего будущего супруга. Весь зал аплодирует.

"Во время рекламы двое людей стали самыми счастливыми! Любви им", — пожелали паре.

Ранее сообщалось, судья "Танців з зірками" Чмерковский прильнул к Санте Димопулос, пока зрителям крутили рекламу: "Вот так это все происходит"

Также, решение судей "Танців з зірками" вызвало негодование украинцев: "Лучше бы ушла Джамала"

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