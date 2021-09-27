Судья шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковский прильнул к певице Санте Димопулос, пока зрителям крутили рекламу

Как передает Politeka.net, Макс Чмерковский является известным хореографом и танцором. Он прославился благодаря своему участию в шоу "Холостяк". И также он многократно засветился на шоу "Dancing With The Stars" в Америке. А теперь он сидит в судейском кресле шоу "Танці з зірками" вместе с Екатериной Кухар и Владом Ямой.

На этот раз Макс Чмерковский опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. Уже прошел четвертый эфир шоу "Танці з зірками", на котором вылетела пара Алексей Суровцев и Мария Колосова. На кадрах судья показывает, как во время рекламы, он прильнул к Санте Димопулос, которая на этот эфир была приглашенной судьей. Также, за ней виднелись Екатерина Кухар и Влад Яма.

"Вот так всё происходит. У нас рекламная пауза. Катюш! Влад! Вот так", сказал Макс Чмерковский.

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