Судья "Танців з зірками" Макс Чмерковский поделился планами на будущую ночь
как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский является победителем американской версии "Танців з зірками". Красавчик также был главным героем первого сезона "Холостяк". В новом сезоне украинских "Танців з зірками" Макс стал судьей. И вот, на страничке проекта появилось приглашение от Чмерковского.
"Победитель американских «Танцев со звездами» Макс Чмерковский приглашает вас на страстную ночь латыни
Уже в это воскресенье в 21:00 эфир шоу танцы со звездами будет посвящен латиноамериканским танцам!
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И открывать этот феерический вечер своим выступлением будет судья пятого сезона и настоящий король латыни", - написано было в публикации.
Пост был сопровожден фото, где Макс позировал в белом пиджаке. Красавчик пронзительно смотрел в камеру, впечатляя образом.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Очень жду. Он классный", "Будет жарко", "Ждем".
Напомним, Кухар после чувственного танца с Максом Чмерковским заговорила о мести мужа
А еще Politeka сообщала, что судья "Танців з зірками" Чмерковский покинул Украину после третьего эфира, что случилось
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