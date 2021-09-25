Судья "Танців з зірками" Макс Чмерковский поделился планами на будущую ночь

как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский является победителем американской версии "Танців з зірками". Красавчик также был главным героем первого сезона "Холостяк". В новом сезоне украинских "Танців з зірками" Макс стал судьей. И вот, на страничке проекта появилось приглашение от Чмерковского.

"Победитель американских «Танцев со звездами» Макс Чмерковский приглашает вас на страстную ночь латыни

Уже в это воскресенье в 21:00 эфир шоу танцы со звездами будет посвящен латиноамериканским танцам!

И открывать этот феерический вечер своим выступлением будет судья пятого сезона и настоящий король латыни", - написано было в публикации.

Пост был сопровожден фото, где Макс позировал в белом пиджаке. Красавчик пронзительно смотрел в камеру, впечатляя образом.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Очень жду. Он классный", "Будет жарко", "Ждем".

Напомним, Кухар после чувственного танца с Максом Чмерковским заговорила о мести мужа

А еще Politeka сообщала, что судья "Танців з зірками" Чмерковский покинул Украину после третьего эфира, что случилось

Также Politeka писала, что Чмерковский и Яма решили выяснить, кто из них круче в прямом эфире



